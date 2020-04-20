سفارة إسرائيل بروسيا تكشف حقيقة استدعاء دبلوماسييها بسبب كورونا

أكد القائم بأعمال البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المؤقتة في موسكو، ايلي بيلوتسكيروفسكي، أن إسرائيل لا تعتزم إعادة دبلوماسييها من روسيا وسط موجة تفشي جائحة كورونا في الدولة والعالم.





وقال بيلوتسركوفسكي ال يوم الاثنين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية، إن "الدبلوماسيون الإسرائيليين وعائلاتهم في موسكو.. ولا توجد خطط لإجلائهم بسبب الوباء".





وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي أن وباء كورونا أزمة تجتاح العالم بأسره.



