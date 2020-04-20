سفارة إسرائيل بروسيا تكشف حقيقة استدعاء دبلوماسييها بسبب كورونا

أكد القائم بأعمال البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المؤقتة في موسكو، ايلي بيلوتسكيروفسكي، أن إسرائيل لا تعتزم إعادة دبلوماسييها من روسيا وسط موجة تفشي جائحة كورونا في الدولة والعالم.
وقال بيلوتسركوفسكي اليوم الاثنين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية، إن "الدبلوماسيون الإسرائيليين وعائلاتهم في موسكو.. ولا توجد خطط لإجلائهم بسبب الوباء".
وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي أن وباء كورونا أزمة تجتاح العالم بأسره.
وأودت جائحة كورونا حتى الآن بحياة أكثر من 165000 شخص حول العالم، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، كما تم تأكيد أكثر من 2.4 مليون حالة إصابة بالفيروس كوفيد 19 على مستوى العالم.