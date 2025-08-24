نجم نابض ويد بشرية.. ماذا يحدث فى السماء؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة كشفت عنها ناسا، والتى تظهر فيها يد تشبه اليد البشرية العملاقة ممتدة من الفضاء.

ماذا يحدث فى السماء؟

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن صورة جديدة مذهلة التقطها مرصد تشاندرا للأشعة السينية، أظهرت ما يشبه "يد بشرية عملاقة" ممتدة في الفضاء، نتجت عن تفاعل نجم نابض مع بقايا مستعر أعظم.

ويبلغ قطر النجم النابض المعروف باسم B1509-58 نحو 12 ميلا فقط، بينما يدور بسرعة مذهلة تصل إلى 7 دورات في الثانية، ويعتبر المسئول عن تكوين السديم المعقد MSH 15-52 الذي يمتد على مسافة تتجاوز 150 سنة ضوئية.

الصورة المجمعة دمجت بيانات الأشعة السينية والراديوية والبصرية، حيث كشفت الموجات الراديوية الصادرة عن مصفوفة التلسكوب الأسترالي المدمج (ATCA) عن خيوط دقيقة تتبع خطوط المجال المغناطيسي داخل السديم.

أما البيانات البصرية فأظهرت الغاز المتبقي من المستعر الأعظم RCW 89 الذي أفرز هذا النجم النابض.

جسيمات عالية الطاقة

وتشير المقارنات بين الراديو والأشعة السينية إلى أن بعض التفاصيل، مثل النفث السفلي وأجزاء من "الأصابع" العليا، لا تظهر في الرصد الراديوي، ما يعكس تسرب جسيمات عالية الطاقة على طول خطوط المجال المغناطيسي.

كما أظهرت الانبعاثات الراديوية لـ RCW 89 انتشاراً أبعد من الأشعة السينية، في دلالة على تصادمها مع سحابة كثيفة من غاز الهيدروجين.

وتأتي هذه النتائج ضمن دراسة قادها الباحث شو مينغ زانغ من جامعة هونغ كونغ، ونشرت في مجلة The Astrophysical Journal، حيث تسلط الضوء على الخصائص الفريدة لهذه الأجرام السماوية، وتفتح آفاقا جديدة لفهم التفاعلات المعقدة بين النجوم النابضة وبقايا المستعرات العظمى.