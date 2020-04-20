السعودية تعلن تسجيل 1122 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات





أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأثنين، تسجيل 1,122 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليتجاوز إجمالي الإصابات الـ10 آلاف حالة.





وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تم تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 92 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1490 حالة".





وكان وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، قد قال في وقت سابق، إن "وباء فيروس كورونا خطير وانتشاره في العالم كبير وتخطى حاجز المليونين والنصف".





وقال توفيق الربيعة : " يجب أن نطبّق التباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا، والتزامنا بالتعليمات وبالإجراءات الاحترازية مهم خلال شهر رمضان".



