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محافظات

يحدث في العريش.. الأسماك الطازجة بديلا عن الرنجة والفسيخ

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:02 م
بيع السمك في شوارع
بيع السمك في شوارع العريش
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احمد صالح
انتشرت ظاهرة بيع الاسماك في شوارع مدينة العريش ،يوم شم النسيم " حيث يقبل عدد كبير من الأسر علي شراء الاسماك الطازجة بديلا عن الفسيخ " الاسما ك المملحة" والتي تباع ب ١٣٠جنيها للكيلو، علاوة علي الأضرار الصحية التي قد تنجم عند تناول الفسيخ .

حيث يباع أسماك السيجان والسردين والبوري من إنتاج البحر بمحافظة بورسعيد ودمياط واسماك البوري من إنتاج المزارع المالحة.الي جانب أسماك اللوت والدنيس والدهبان.

ويقول عبد العزيز السيد تاجر، ان كيلو السردين يباع ب ٣٥ جنيها بينما يباع كيلو اسماك البوري ب٦٠ جنيها والسيجان ب ٣٠ جنيها .. في الوقت الذي تباع هذه النوعية من الاسماك بأسعار مضاعفة حسب الاحجام المعروضة منها الي جانب أنواع اخري مثل الكابوريا به٠ جنيها الجمبري ١٨٠ جنيها واللوت ب٨٠ جنيها والقاروص ب١٢٥جنيهاوالمرجان بـ ٨٠ جنيها. 

ووقال ان ظاهرة بيع الاسماك علي سيارات صغيرة وتروسيكل بشوارع العريش مصدرا للرزق لدي عدد من الشباب وذلك بشراء كميات متنوعة من الاسماك من الحلقة وإعادة بيعها في الشوارع، في الأيام العادية بعيدا عن المواسم.

وأكد أن هناك زبون لهذه التوعية من الاسماك حسب مستوي الدخول ..بعيدا عن اسعار المحلات والتي لا يمكن لرب الأسرة القدرة علي شراء الكيلو بأسعار تفوق مستوي الدخل 

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