للحصول على 500 جنيه.. طلب إحاطة عاجل لفتح مرحلة جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة

تقدم النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري القوى العاملة، والمالية، بشأن العمالة غير المنتظمة بدائرة الزيتون والأميرية.
وأضاف "عبدالغني"، في طلب الإحاطة، أنه على الرغم من إعلان وزارة القوى العاملة تقديم إعانات لتلك الفئة أثناء فترة مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر تسجيل البيانات على موقع الوزارة، إلا أنه من خلال متابعة أوضاع دائرة الزيتون والأميرية حيث إن الإعانات المقدمة لا تتناسب مع الأعداد التي تم تسجيلها على موقع الوزارة والبالغ عددهم قرابة 1700 مواطن بدائرة الزيتون والأميرية، مما يمثل نسبة ضئيلة للغاية لمن يستحقون الحصول علي هذا الدعم.
وطالب النائب، الحكومة بفتح مرحلة جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وإفادتنا بالأعداد التي حصلت على الإعانات بصورة تفصيلية وفقًا لكل محافظة ودائرة، ومدى تناسبها مع الأعداء المستحقة لتلك الإعانات، بجانب معرفة معايير وزارة القوى العاملة لتحديد المواطنين المستحقين لتلك الاعانات وأسباب رفض بعض المواطنين المسجلين للحصول على تلك الإعانة.
وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، نفى إطلاق وزارة المالية رابطا إلكترونيا لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة، تواصل المركز مع وزارتى المالية والقوى العاملة، وقد تم نفى تلك الأنباء.
وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أى روابط إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن هذا الرابط مزيف وغير تابع لوزارة المالية.
وأوضحتا أنه قد تم تحديد فترة أسبوعين كمهلة لتسجيل بيانات المتقدمين عبر الموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة، وقد تم تخصيص الفترة (26 إلى 30) أبريل الجارى للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ24 ساعة، وشددتا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدشنى الرابط الإلكترونى المزيف.