بعد أكل الفسيخ والرنجة .. امضغ لبان وتخلص من الرائحة الكريهة

يعتبر شم النسيم من الاعياد الفرعونية التي يحتفل بها المصريون ويقومون ببعض العادات كتلوين البيض وتناول الفسيخ والملوحة والرنجة والتوت والتنزه في الحدائق.





بعد الاستمتاع بتناول الفسيخ والرنجة والملوحة غي شم النسيم، يعاني الكثير من رائحة الفم الكريهة التي تدوم لفترات على مدار اليوم لذلك يجب اتباع بعض الاجراءات للتخلص منها.





يجب الاكثار من تناول اللبان ومضغه وخاصة تناول اللبان الكبي ذو الروائح الجيدة كاقرفة والنعناع والفراولة للتخلص من رائخة الفسيخ بعد تناولة.





والاكثار من شرب المشروبات العطرية مالينسون والنعناع والبرتقال ويعتبر أيضا مشروب الليمون بالنعناع من المشروبات التي تعطي انتعاش للفم وتخلصك من رائحة الفم الكريهة.



