جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

حنين حسام لم يحدد بعد أن يكون أونلاين أو في حضورها إلى الجامعة، مضيفًا أنه من الممكن أن يتم امتحانها بالشكل المطلوب منها سواء كان بنظام البحث أو الإلكتروني. قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة ، إن إجراء التحقيق مع الطالبةلم يحدد بعد أن يكون أونلاين أو في حضورها إلى الجامعة، مضيفًا أنه من الممكن أن يتم امتحانها بالشكل المطلوب منها سواء كان بنظام البحث أو الإلكتروني.

وأَضاف علم الدين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك مسجونين ومتهمين يمتحنون داخل محبسهم، موضحًأ أن سير التحقيق سوف يأخذ مجراه بجوار أداء الطالبة امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.





وأشار المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، أن تحويل الطالبة للتحقيق هي رسالة لكل مواطن وليس طالب فقط، بالتعامل الحذر مع مواقع التواصل الاجتماعي، ويلتزم بأدبيات الكتابة، وأحترام قيم وأخلاقيات المجتمع.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد قرر إحالة حنين حسام الطالبة بكلية الآثار، إلي التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.





وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعى انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.





وأشار الدكتور الخشت، إلي أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الإسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا علي أنه علي الفور تم إحالة الطالبة إلي التحقيقات لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.



