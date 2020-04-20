AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:50 م
الطالبة حنين حسام
الطالبة حنين حسام - صورة أرشيفية
Advertisements
عبد الله علي
قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن إجراء التحقيق مع الطالبة حنين حسام لم يحدد بعد أن يكون أونلاين أو في حضورها إلى الجامعة، مضيفًا أنه من الممكن أن يتم امتحانها بالشكل المطلوب منها سواء كان بنظام البحث أو الإلكتروني.
 
وأَضاف علم الدين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك مسجونين ومتهمين يمتحنون داخل محبسهم، موضحًأ أن سير التحقيق سوف يأخذ مجراه بجوار أداء الطالبة امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، أن تحويل الطالبة للتحقيق هي رسالة لكل مواطن وليس طالب فقط، بالتعامل الحذر مع مواقع التواصل الاجتماعي، ويلتزم بأدبيات الكتابة، وأحترام قيم وأخلاقيات المجتمع. 
 
وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد قرر إحالة حنين حسام الطالبة بكلية الآثار، إلي التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعى انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

وأشار الدكتور الخشت، إلي أنه  فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الإسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا علي  أنه علي الفور تم إحالة الطالبة إلي التحقيقات لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لإرتكاب فعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

رئيس جامعة القاهرة: عقوبة حنين حسام قد تصل للفصل النهائي بسبب تيك توك

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

جامعة القاهرة: ما فعلته حنين حسام عبر التيك توك فعل مشين .. وسنحاسبها

حنين حسام تحذف فيديو تيك توك سبب الأزمة بعد إحالتها للتحقيق

ترشيحاتنا

ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 429 حالة

منذ القدم.. لماذا يتناول المصريون الفسيخ والبيض فى شم النسيم؟

المغرب يسجل حالتي وفاة و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

إضافة الأطباء والتمريض المتوفين بكورونا إلى الشهداء.. مشروع قانون

هل تأخير الغسل من الجنابة إلى بعد الفجر يبطل الصوم.. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

قادمة من شرق ليبيا.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة.. ودرجة الحرارة تصل إلى 38

البرلمان يزف بشرى للموظفين..علاوة شهرية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو

الكاف يرفض إلغاء دوري أبطال إفريقيا ويحدد مواعيد جديدة لاستئنافه

خالفوا قرار الأمن.. ضبط 3 أشخاص لتشغيل مركب للرحلات النيلية في المنيا

أفعال فاضحة.. أول رد فعل لـ حنين حسام بعد فيديوهات تيك توك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ بالقيء والإسهال .. أعراض التسمم بسبب الفسيخ

أفعال فاضحة.. أول ظهور لـ حنين حسام بعد فيديوهات تيك توك

ملابس غير مناسبة تظهر مفاتنها.. 4 تصرفات مشينة أسقطت حنين حسام.. صور