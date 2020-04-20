AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الصحة: 189 حالة جديدة مصابة بكورونا ووفاة 11.. خروج 89 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي.. وإجمالي المصابين في مصر 3333 و250 وفاة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:31 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
Advertisements
محمد غالي
الصحة:
= ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في مصر إلى 821 حالة حتى اليوم
= عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية 1086 حالة
= إجمالي مصابي مرضى فيروس كورونا في مصر 3333 حالة و250 حالة وفاة


أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، الإثنين، خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 821 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافىً.

وأضاف أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 250 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
الصحة: 189 حالة جديدة مصابة بكورونا ووفاة 11.. خروج 89 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي.. وإجمالي المصابين في مصر 3333 و250 وفاة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و9 حالات وفاة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 646 وخروجهم من مستشفيات العزل

مذيعات اكسترا نيوز يدعمن الصم والبكم بفيديو

أعلى معدلات يومية .. الصحة: 188 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 701 وخروجهم من مستشفيات العزل

ترشيحاتنا

بعد شائعات ارتباطها بمصمم ديكور .. أبرز جلسات تصوير درة بإطلالات جذابة.. شاهد

توفي أبي وعليه دين ولا نستطيع سداد الدين.. دار الإفتاء ترد

لقاح كورونا لن ينهي الوباء العالمي .. تحذيرات علماء

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة

البرلمان يزف بشرى للموظفين..علاوة شهرية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو

AdvertisementS

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

رسميا.. نتنياهو وجانتس يوقعان اتفاق تشكيل حكومة طوارىء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها بمصمم ديكور .. أبرز جلسات تصوير درة بإطلالات جذابة.. شاهد

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد