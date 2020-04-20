طقس أول 3 أيام رمضان.. رياح تصل لحد العاصفة تتبعها أمطار

قال الدكتور محمود شاهين، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة سوف تنكسر يوم الخميس القادم، لتنخفض درجات الحرارة بمعدل 5 إلى 6 درجات مئوية ويعود الطقس إلى حالته الطبيعية.









وكشف محمود شاهين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، عن أن حالة الطقس أول أيام رمضان الموافق يوم الجمعة القادمة، سوف يكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتصل العظمى في القاهرة إلى 36 درجة، يصاحب ذلك نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة على معظم الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء.









وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال هذه الآونة من فصل الربيع تكون غير مستقرة وهي من سمات النصف الأول لهذا الفصل، حيث تظل الأحوال الجوية ما بين الارتفاع الملحوظ والانخفاض في درجات الحرارة.









وأشار إلى أن أول أيام رمضان سيكون الطقس شديد الحرارة للارتفاع الملحوظ في الدرجات، ُيعود للانخفاض مجددا السبت والأحد المقبلين، بمعدل من 8 إلى 10 درجات، يصاحب ذلك احتمالية سقوط أمطار خفيفة على المدن الساحلية وعدة مناطق.





وتشهد الأحوال الجوية، غدا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، ارتفاعا مفاجئا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لها في مثل هذا العام، حيث تصل درجة الحرارة على البلاد إلى 38 درجة مئوية على جنوب البلاد وتصل على القاهرة إلى 35 درجة ويكون الطقس شديد الحرارة، بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي قادم ليبيا والصحراء الغربية.









ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدا، على القاهرة والوجه البحري 32 للعظمى والصغري 17، وعلى السواحل الشمالية تكون العظمي 25 والصغري 17، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 32 للعظمى و23 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 33 للعظمى و20 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى و22 للصغرى.