3 سيناريوهات لـ حظر التجول في شهر رمضان.. لميس الحديدي توضح

وأضافت لميس الحديدي ي برنامجها " القاهرة الآن " المذاع على قناة " الحدث "، :" من الممكن أن يتم زيادة ساعات الحظر ويبدأ من الساعة 7 مساء أو يبدأ من الساعة 10 مساءا ومن الساعة 12 مساء".





وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، علق على انقضاء الفترة الثانية من الحظر الجزئي التي ستنتهي يوم 23 أبريل ومستقبل الإجراءات الاحترازية على مدار شهر رمضان.





وقال: "لا مفر من استمرار حظر التجوال الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك في ضوء معطيات تزايد أعداد الإصابات اليومية، مشيرًا إلى أن الإقدام على تخفيف الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان يفسد كافة الإجراءات الاحترازية السابقة، مشيرًا إلى أن اللجنة القومية لأزمة كورونا ستعقد هذا الأسبوع لتحديد ساعات الحظر خلال شهر رمضان.





وأضاف المستشار نادر سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على قناة "الحدث"، قائلا: نأمل أن يكون شهر رمضان فرصة لتقليل الإصابات مع قلة خروج الناس في الشوارع في الصباح ووجود الحظر في الليل مشيرًا إلى أنه في نهاية الشهر الكريم ستعيد النظر في الإجراءات وفقًا للمستجدات".