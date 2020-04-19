مجلس الوزراء: استمرار الحظر الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك.. فيديو

علّق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على انقضاء الفترة الثانية من الحظر الجزئي التي ستنتهي يوم 23 أبريل ومستقبل الإجراءات الاحترازية على مدار شهر رمضان.

وقال: "لا مفر من استمرار حظر التجوال الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك في ضوء معطيات تزايد أعداد الإصابات اليومية، مشيرًا إلى أن الإقدام على تخفيف الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان يفسد كافة الإجراءات الاحترازية السابقة، مشيرًا إلى أن اللجنة القومية لأزمة كورونا ستعقد هذا الأسبوع لتحديد ساعات الحظر خلال شهر رمضان.

وأضاف المستشار نادر سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على قناة "الحدث"، قائلا: نأمل أن يكون شهر رمضان فرصة لتقليل الإصابات مع قلة خروج الناس في الشوارع في الصباح ووجود الحظر في الليل مشيرًا إلى أنه في نهاية الشهر الكريم ستعيد النظر في الإجراءات وفقًا للمستجدات".

وأشار إلى أن توجهات الدولة هي توفير أقصى التدابير اللازمة لحماية العاملين في المشروعات المختلفة كاشفًا أن الرئيس أصدر توجيهاته بضرورة تواجد نحو ألف سيارة إسعاف طبية متنقلة في مواقع العمل لتقديم الخدمات الطبية للعمال وهي سيارات تابعة لوزارة الصحة.

وأوضح المستشار نادر سعد، قائلًا :"جولة رئيس الوزراء اليوم التفقدية هي الثالثة خلال عشرة أيام للتأكد من اتباع المعايير الاحترازية في الاسماعيلية ومدينة 6 أكتوبر واليوم في العاصمة الادارية مشيرًا أن هذه الجولات تحمل رسالة هي أن الإنتاج لابد أن يسيرجنبًا إلى جنب مع الإجراءات الاحترازية وأكمل " فيروس كورونا سينتهي عاجلًا أم آجلا ولكن الهدف الأسمى لنا عند إعلان مصر خالية من الفيروس ان لا يبدأ النشاط الاقتصادي من المربع صفر وما يضمن ذلك الان هو بقاء القوى الانتاجية مستمرة على غرار السابق ".