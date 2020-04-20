بشرة خير.. محافظ الجيزة: رفع الحظر عن قرية المعتمدية خلال ساعات

قال اللواء أحمد راشد، أنه سيتم رفع الحظر عن قرية المعتمدية خلال ساعات.



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وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « لديها حالات شفاء كثيرة من كورونا مشيرا أن الشعب المصري التزم بالبقاء في المنزل خلال اليوم شم النسيم؛ وضرب مثالا رائعا للتعاون مع أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد راشد، أن شوارع الجيزة كانت خالية تماما من المواطنين ولم يكن هناك أي تجمعات.





وأوضح المحافظ أن جميع المشروعات في المحافظة تعمل بطاقتها في ظل محاربة انتشار الفيروس.