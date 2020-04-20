AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بشرة خير.. محافظ الجيزة: رفع الحظر عن قرية المعتمدية خلال ساعات

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:28 م
المعتمدية
المعتمدية
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال اللواء أحمد راشد، أنه سيتم رفع الحظر عن قرية المعتمدية خلال ساعات. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي  «أحمد موسى»،: « لديها حالات شفاء كثيرة من كورونا مشيرا أن الشعب المصري التزم بالبقاء في المنزل خلال اليوم شم النسيم؛ وضرب مثالا رائعا للتعاون مع أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد راشد، أن شوارع الجيزة كانت خالية تماما من المواطنين ولم يكن هناك أي تجمعات.

وأوضح المحافظ أن جميع المشروعات في المحافظة تعمل بطاقتها في ظل محاربة انتشار الفيروس. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرح نقل عدوى كورونا.. نائب المعتمدية يكشف أسباب فرض الحجر الصحي بالقرية

محافظ الجيزة يوضح حقيقة ظهور حالات جديدة مصابة بـ كورونا في المعتمدية

محافظ الجيزة يعلن موعد فك الحظر عن قرية المعتمدية ..فيديو

شوارع مدينة نصر خالية من المواطنين في شم النسيم.. فيديو

شوارع مدينة نصر خالية من المواطنين في شم النسيم

شاهد .. شوارع القليوبية خالية من المواطنين في شم النسيم

ترشيحاتنا

حنين حسام تحذف فيديو تيك توك سبب الأزمة بعد إحالتها للتحقيق

لأول مرة.. وجبة ماكدونالدز أغلى من برميل النفط الخام الأمريكي

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد

هل تستفيد مصر من انهيار سعر النفط الأمريكي؟.. مكاسب بالجملة وخسارتان

لعنة السوشيال ميديا .. حنين حسام "بلوجر" في مرمى الاتهامات.. والسجن في انتظارها

محدش يقدر يقولي متتكلمش.. أحمد موسى يقترح بث القرآن والصلاة على الهواء

AdvertisementS

هل تستفيد مصر من انهيار سعر النفط الأمريكي؟.. مكاسب بالجملة وخسارتان

حنين حسام: أبويا وأمي راضيين وحصلت على 3 آلاف جنيه مقابل الفيديو.. شاهد

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

أقل من 3 دولارات للبرميل.. انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

3 سيناريوهات لـ حظر التجول في شهر رمضان.. لميس الحديدي توضح

كويكب فضائي ضخم يقترب من الأرض الليلة

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

خليك في بيتك.. مواطنو الإسماعيلية يحتفلون بشم النسيم

بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي