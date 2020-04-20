كارمن سليمان تهنئ الجمهور بشم النسيم على الطريقة الهندية ..فيديو

شاركت الفنانة كارمن سليمان فيديو جديدا لها وهى تغني أغنية هندية على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.





وكتبت معلقة على الفيديو: كل شم نسيم وانتو طيبين بالهندي بموت فيكو ربنا يخليكوا ليا".





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتي :





صوتك جميل وحنين يا كارمن





الله جميله بجد





كل سنة وانتى جميلة دايمًا





يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎".





وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.