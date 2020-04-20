AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كارمن سليمان تهنئ الجمهور بشم النسيم على الطريقة الهندية ..فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:51 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
Advertisements
أسماء الحسيني
شاركت الفنانة كارمن سليمان فيديو جديدا لها وهى تغني أغنية هندية على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور إنستجرام. 

وكتبت معلقة على الفيديو: كل شم نسيم وانتو طيبين بالهندي بموت فيكو ربنا يخليكوا ليا".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتي :

صوتك جميل وحنين يا كارمن 

الله جميله بجد 

كل سنة وانتى جميلة دايمًا 

يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎".

وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحب الحب.. كارمن سليمان تعلق على قبلة زوجها

كارمن سليمان تشارك جمهورها بذكريات خطوبتها.. شاهد

كارمن سليمان تتألق والجمهور يتغزل.. شاهد

كارمن سليمان تنشر فيديو لابنها زوزي

كارمن سليمان تشعل التيك توك بتحدي الضغط مع زوجها.. شاهد

مصطفى جاد يتألق مع كارمن سليمان ويوجه لها رسالة.. شاهد

ترشيحاتنا

من 4 عصرا إلى 8 صباحا.. تعديل موعد حظر التجوال برمضان في الكويت

أخبار الرياضة.. تحذير شديد اللهجة من الزمالك لـ بن شرقي.. حقيقة إلغاء كأس مصر

نشأت الديهي السبب.. حنين حسام: أنا محرضتش على الدعارة.. فيديو

بعد الإساءة للعمالة المصرية.. إسرائيل تشيد بـالكويتية حياة الفهد.. شاهد

لأول مرة إليسا تكشف تفاصيل مرضها القاسي .. وتؤكد: كورونا أخرج أجمل وأقبح ما فينا

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم العوضى ودرة .. 3 علاقات عاطفية لـ المشاهير تتحدى أزمة كورونا

أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

خليك في بيتك.. مواطنو الإسماعيلية يحتفلون بشم النسيم