بمكياج ساحر .. مي سليم تسحر متابعيها بصورة جديدة على إنستجرام

نشرت الفنانة مي سليم صورة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت من خلال صورتها بإطلالة ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى رقة وجمال إطلالتها.
وعلقت مي سليم على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: رمضان قرب خلاص (كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم )
وظهرت مي سليم بفستان بعباءة باللون الأبيض، بأكمام طويلة، ومزينه بالفصوص البنية، والأكسسورات اللامعة، وهو ما ابرز من رقة واناقة إطلالتها.
وعلقت مي سليم على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: رمضان قرب خلاص (كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم )
وظهرت مي سليم بفستان بعباءة باللون الأبيض، بأكمام طويلة، ومزينه بالفصوص البنية، والأكسسورات اللامعة، وهو ما ابرز من رقة واناقة إطلالتها.
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ولم تتكلف مي سليم في ارتداء الإكسسوارات ، حيث انها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي مع الأخضر الزمردي، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية وناعمة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
ولم تتكلف مي سليم في ارتداء الإكسسوارات ، حيث انها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي مع الأخضر الزمردي، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية وناعمة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..