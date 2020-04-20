AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بمكياج ساحر .. مي سليم تسحر متابعيها بصورة جديدة على إنستجرام

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:55 م
مي سليم
مي سليم
Advertisements
آية التيجي
نشرت الفنانة مي سليم صورة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت من خلال صورتها  بإطلالة ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى رقة وجمال إطلالتها.

وعلقت مي سليم على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: رمضان قرب خلاص (كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم )

وظهرت مي سليم بفستان بعباءة باللون الأبيض، بأكمام طويلة، ومزينه بالفصوص البنية، والأكسسورات اللامعة، وهو ما ابرز من رقة واناقة إطلالتها.

إقرأ ايضا :
فيما تركت مي سليم شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، واختارت مي سليم، بعض اللمسات من الآي شادو و السموكي ايز البني؛ لإبراز جمال عينيها، مع وضع اللون البيج كأحمر شفاه.

ولم تتكلف  مي سليم في ارتداء الإكسسوارات ، حيث انها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي مع الأخضر الزمردي، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية وناعمة.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالآيس كاب.. مي سليم تستعرض جمال شعرها على إنستجرام

أنا عاوزة الصيف.. مي سليم تتحدى الشتاء بإطلالة جريئة

مي سليم تبهر متابعيها بلوك جديد

بسناب شات.. مي سليم بإطلالة طفولية على إنستجرام

بإطلالة عصرية.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

بالأبيض.. شمس الكويتية بإطلالة ناعمة وحذاء غريب

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس: نستخدم بلازما المتعافين في علاج المصابين بـ فيروس كورونا

فرمان مرتضى منصور.. استبعاد أيمن حافظ من الجهاز الفني لنادي الزمالك

أستاذ علم نفس: يشخص حالة حنين حسام ويؤكد: علاجها بالمناقشة ومعرفة دوافعها

شرط وحيد لضم الأهلي نجم صن داونز.. تفاصيل

نهى عنه الله ويقع فيه الكثيرون .. علي جمعة يحذر من فعل شائع يجعل قلبك آثما

اتهام الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بسرقة تبرعات كورونا.. اعرف القصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم العوضى ودرة .. 3 علاقات عاطفية لـ المشاهير تتحدى أزمة كورونا

أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

خليك في بيتك.. مواطنو الإسماعيلية يحتفلون بشم النسيم