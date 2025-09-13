قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بي ام ومرسيدس وتويوتا.. مزاد جديد لسيارات حكومية| الموعد والتفاصيل
أسعار الذهب اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 في مصر
خليل الحية يؤدي صلاة الجنازة على نجله بسرية في قطر
أحزاب سياسية : اعتماد الأمم المتحدة إعلان نيويورك انتصار عربي ويعكس الإجماع الدولي على حقوق الفلسطنيين
توتر بحري متصاعد.. واشنطن تعلن دعم الفلبين ضد أطماع الصين في جزيرة سكاربورو
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
تكريم المتفوقين من أبناء ضباط المراقبة الجوية.. صور

نورهان خفاجي

نظم نادي ضباط المراقبة الجوية، حفل تكريم المتفوقين من أبناء المراقبين الجويين المصريين، وذلك وسط أجواء احتفالية مميزة، وذلك في إطار اهتمام نادي ضباط المراقبة الجوية المصري بالعنصر البشري ودعم الروابط الاجتماعية والعائلية بين الأعضاء.

افتتح الحفل الكابتن محمد عبد المنعم رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، بكلمة أعرب خلالها عن سعادته واعتزازه بحرص النادي على إقامة هذا الحفل سنوياً حيث يعتبر أجمل حفل لأجمل فرحة وهي فرحة الآباء والأمهات بنجاح وتفوق أبنائهم، حيث قدم التهنئة لجميع أبناء أعضاء النادي من ضباط المراقبة الجوية ومعلومات الطيران.

شهد الحفل حضور قيادت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وعلى رأسهم الكابتن إيهاب محي– رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، الكابتن أسامة عطا– رئيس قطاع المراقبة الجوية، بما يعكس روح التعاون والتقدير المتبادل بين قيادات الشركة وأعضاء النادي.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية المصري بخالص الشكر والتقدير إلى الكابتن إيهاب محي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على تشريفه وحضوره الكريم حفل تكريم المتفوقين من أبناء المراقبين الجويين حيث كان لحضوره بالغ الأثر في نفوس الأبناء والأسر، وعكس اهتمامه الكبير بدعم الكوادر والعائلات المرتبطة بمجال المراقبة الجوية.  

كما تقدم مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية المصري بجزيل الشكر والعرفان إلى  الكابتن أسامة عطا رئيس قطاع المراقبة الجوية لمشاركته الفاعلة في حفل تكريم المتفوقين من أبناء ضباط المراقبة الجوية، لما له أثر طيب في تعزيز الروابط الإنسانية داخل القطاع، وإدخال السرور على قلوب أبناءنا وأسرهم.  

وتقديرًا وعرفانًا بدور مجلس ادارة نادي ضباط المراقبة الجوية المصري الموقر، تقدم رئيس النادي بالشكر والامتنان لمجلس إدارة النادي والعاملين به على مجهوداتهم الكبيرة وتفانيهم لضمان خروج الحفل بهذا التنظيم المتميز والرائع والذي عهدناه دائمًا من نادي ضباط المراقبة الجوية المصري.

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

السفارة السعودية

نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

اتحاد الغرف السياحية: انخفاض مرتقب في رحلات العمرة خلال أكتوبر

مستشار الرئيس الفلسطيني: لغة المصالح السبيل لإقناع واشنطن بإنهاء الاحتلال

محمود الهباش

الهباش: لغة المصالح السبيل لإقناع واشنطن بإنهاء الاحتلال

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

