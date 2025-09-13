تكريم المتفوقين من أبناء ضباط المراقبة الجوية.. صور

نظم نادي ضباط المراقبة الجوية، حفل تكريم المتفوقين من أبناء المراقبين الجويين المصريين، وذلك وسط أجواء احتفالية مميزة، وذلك في إطار اهتمام نادي ضباط المراقبة الجوية المصري بالعنصر البشري ودعم الروابط الاجتماعية والعائلية بين الأعضاء.

افتتح الحفل الكابتن محمد عبد المنعم رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، بكلمة أعرب خلالها عن سعادته واعتزازه بحرص النادي على إقامة هذا الحفل سنوياً حيث يعتبر أجمل حفل لأجمل فرحة وهي فرحة الآباء والأمهات بنجاح وتفوق أبنائهم، حيث قدم التهنئة لجميع أبناء أعضاء النادي من ضباط المراقبة الجوية ومعلومات الطيران.

شهد الحفل حضور قيادت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وعلى رأسهم الكابتن إيهاب محي– رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، الكابتن أسامة عطا– رئيس قطاع المراقبة الجوية، بما يعكس روح التعاون والتقدير المتبادل بين قيادات الشركة وأعضاء النادي.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية المصري بخالص الشكر والتقدير إلى الكابتن إيهاب محي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على تشريفه وحضوره الكريم حفل تكريم المتفوقين من أبناء المراقبين الجويين حيث كان لحضوره بالغ الأثر في نفوس الأبناء والأسر، وعكس اهتمامه الكبير بدعم الكوادر والعائلات المرتبطة بمجال المراقبة الجوية.

كما تقدم مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية المصري بجزيل الشكر والعرفان إلى الكابتن أسامة عطا رئيس قطاع المراقبة الجوية لمشاركته الفاعلة في حفل تكريم المتفوقين من أبناء ضباط المراقبة الجوية، لما له أثر طيب في تعزيز الروابط الإنسانية داخل القطاع، وإدخال السرور على قلوب أبناءنا وأسرهم.

وتقديرًا وعرفانًا بدور مجلس ادارة نادي ضباط المراقبة الجوية المصري الموقر، تقدم رئيس النادي بالشكر والامتنان لمجلس إدارة النادي والعاملين به على مجهوداتهم الكبيرة وتفانيهم لضمان خروج الحفل بهذا التنظيم المتميز والرائع والذي عهدناه دائمًا من نادي ضباط المراقبة الجوية المصري.