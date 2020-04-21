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رياضة

بفرمان فايلر.. الأهلي يقرر عودة 3 لاعبين معارين..فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:13 ص
شعار الاهلي
شعار الاهلي
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حسن العمدة
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، وافق علي عودة الثلاثي المعار أكرم توفيق من الجونة ومحمد شريف من إنبي وعمار حمدي من طلائع الجيش، إلي صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأوضح عمر ربيع ياسين فى برنامجه نمبر وان المذاع على قناة النهار أن المدير الفني أبدي إعجابه بقدرات الثلاثي لاسيما بعد تألقهم اللافت للنظر مع أنديتهم، مؤكدًا أنهم سيكون لهم دور مع الفريق في الفترة المقبلة.

وصرح سيد عبدالحفيظ الاسبوع الماضي ، عن عودة أكرم توفيق ومحمد شريف وعمار حمدي بقرار من فايلر المدير الفني لنادي الأهلي .

وأكد عبدالحفيظ وقتها أن الوقت مازال مبكرًا للحديث عن عودة اللاعبين المعارين الي النادي، خاصة وان الموسم لم ينته، وأنه مازال هناك غموض يحيط حول مصير الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا.

وقرر اتحاد الكرة تعليق الدوري المصري والانشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية .
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