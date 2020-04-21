شريف إكرامي يعلن عن موقفه من خوض انتخابات النادي الأهلي ..فيديو

قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لن يعمل كمدرب لحراس المرمى، كما إنه لن يعمل في مجال التدريب بشكل عام.





وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه لم يحسم قراره بشأن ترشحه في انتخابات النادي الأهلي في ذلك الوقت بسبب تركيزه في الملعب.





وتابع: "اعتقد أن التفكير في خوض انتخابات الأهلي سابق لأوانه، فمشواري داخل الملاعب سيستمر سنوات جديدة وأركز فيها من أجل التألق بعدما جلست على الدكة في الموسمين الماضيين".





وكان بيراميدز قد توصل إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم والذي انتقل رسميا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن شريف اكرامي حار مرمي الاهلي الرحيل عن القلعه الحمراء فى نهاية الموسم الحالي لعدم المشاركة كثيرا مع الفريق .

