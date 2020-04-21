التباعد الجسدي في الصلوات الخمس أبرزها.. منظمة الصحة العالمية تضع قواعد لـ شهر رمضان

يأتي شهر رمضان الكريم هذا العام وسط ظروف استثنائية، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مختلف انحاء العالم، ومن أجل الاختلافات التي طرأت على الشهر المعظم؛ اطلقت منظمة الصحة، قائمة بالإرشادات والاحتياطات التي يجب اخذها في الحسبان.





وأوصت منظمة الصحة العالمية، بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات بالأسواق والأماكن الترفيهية والعزومات، وإذا لزم الأمر تقسيم التجمعات إلى مجموعات صغيرة العدد، وتعويض كل هذا بمشاهدة التلفاز وتصفح الانترنت للتواصل مع الأقارب.





وفي حالة الشعور بأي أعراض، التوجه على الفور لطلب العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.





وشددت المنظمة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بضرورة تجنب التجمعات الدينية والاجتماعية.





كما أكدت على التباعد الجسدي في الصلوات الخمس، وتخصيص أماكن محددة للصلاة في المنزل وتعقيمها، وكذلك أماكن الوضوء يجب تعقيمها جيدًا، وتوفير الصابون والمواد المعقمة لتطهير اليدين.





وأضافت المنظمة أن التغذية الصحية والسلمية خلال فترة الصيام وشرب كميات كافية من الماء بين فترة الإفطار والسحور وتناول الأغذية الطازجة وغير المعالجة.