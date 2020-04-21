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فن

صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة أثناء شرب الخمور وتدخين الحشيش

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:49 ص
مذيعة قناة الجزيرة
مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد انتشار صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة القطرية (غادة عويس)، تظهر فيها مع شخصين آخرين، وهي تدخن سجائر الحشيش والمخدرات الملفوفة، وزجاجات الخمر.

وتداول عدد آخر من نشطاء السوشيال ميديا، صورة أخرى لـ غادة عويس، ظهرت فيها مع شاب يلوح بإشارة خارج وفاضحة بيده للكاميرا، ما أشعل موجة الغضب ضد مذيعة قناة الجزيرة

من جهتها، نشرت غادة عويس، تغريدة على تويتر، ردت فيها على هذا الهجوم، مع عدم الإشارة صراحة إلى الصور الفاضحة التي نُشرت لها، واكتفت بكلمات الإستهجان غير المفهومة. 

وكتبت مذيعة الجزيرة في تغريدتها: «استمرار سياسة الترهيب رغم عدم جدواها أمر غبي يميز دول الحصار.. ما زلت اتعرض لكل أنواع الترهيب والبذاءة والفبركة والتهديدوالشائعات على مواقع الهراء الاجتماعي». 

وتابعت عويس، قائلة: «تلقيت كل أنواع المحاولات لاختراق هاتفي وحاسوبي وبريدي مع انه لا يحمل اي نوع من انواع الاسرار.ماذا استفادت هذه الأنظمة البلهاء». 

ولقت مذيعة قناة الجزيرة هجوما شرسا علي تدوينتها الأخيرة حيث كتب أحد المتابعين : واضح من جدواها وتأثير الفضيحة عليك ، اجل وصرتي راعية زقارة ، ونباحك على انها فبركة هذا واقعك الي تعيشينه يا استاذة الحشيش


في حين وجه لها البعض سخرية لاذعة بعدما سربت لها الصور وقال :واضح من جدواها وتأثير الفضيحة عليك ، اجل وصرتي راعية زقارة ، ونباحك على انها فبركة هذا واقعك الي تعيشينه يا استاذة الحشيش

مضيفا متابع اخر : والله وغاصت في الوحل والمستنقع القذر كيف الحشيش معك

قابلت مذيعة قناة الجزيرة بعض الاراء الاخرى بالحذف اوبعمل بلوك لمتابعيها .
صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة أثناء شرب الخمور وتدخين الحشيش
صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة أثناء شرب الخمور وتدخين الحشيش
صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة أثناء شرب الخمور وتدخين الحشيش
صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة أثناء شرب الخمور وتدخين الحشيش
صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة أثناء شرب الخمور وتدخين الحشيش
صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة أثناء شرب الخمور وتدخين الحشيش
صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة أثناء شرب الخمور وتدخين الحشيش
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