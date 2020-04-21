محمد خضير يطرح دويتو "أعظم أب" مع أميرة خالد

كشف المطرب الشاب محمد خضير، عن تفاصيل أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يستعد لعمل دويتو غنائي جديد.

وقال خضير، في تصريحات تليفزيونية، إنه انتهي من تسجيل دويتو غنائي مع الفنانة أميرة خالد حمل عنوان «أعظم أب»، مشيرا إلى أنه من كلمات سامي النويهي، وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، ومن المقرر طرحه خلال أيام.

وأضاف المطرب الشاب، أنه يتمنى أن ينال "الدويتو" إعجاب الجمهور ورضاهم، وإنه يعد بتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن خضير، قدم عدة أغاني خلال الفترة الماضية أبرزها جابوا سيرتك، والرقيقة البريئة الطيبة.