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اقتصاد

العامة للاستثمار: إتاحة حجز موعد الحصول على الخدمات المقدمة بمراكز المستثمرين إلكترونيا.. اليوم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:50 ص
العامة للاستثمار
العامة للاستثمار
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علياء فوزى
أعلن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن اليوم الثلاثاء سيُتاح للمستثمر أو من ينوب عنه، حجز موعد الحصول على الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة  www.gafi.gov.eg من خلال إتباع خطوات تبدأ بالتسجيل عليه وإدخال البريد الالكتروني، ثم الدخول على الرابط الخاص بالخدمة وهو http://appointment.gafi.gov.eg  .

وأوضح أنك إذا كنت مستخدم جديد ستقوم بالضغط على «تسجيل» لإنشاء حساب جديد ويراعى عند تسجيل البيانات ادخال بريد الكتروني لك صلاحية الوصول اليه، ليقوم الموقع بإرسال بريد إلكتروني لتفعيل الحساب، ليكون بالإمكان حينها حجز الخدمة المرغوبة، وتأكيد الاطلاع على المستندات المطلوبة، ثم اختيار الفرع الذي يريد المستثمر زيارته، واختيار اليوم والساعة وبعد ذلك يقوم بتأكيد الحجز، ليقوم الموقع بإرسال رسالة على البريد الإلكتروني تحتوي على تفاصيل الحجز وكود الحجز.

وأضاف عبد الوهاب، أنه سيكون على المستثمر الحضور لمقر الهيئة بعد تجهيز المستندات المطلوبة، وذلك قبل موعد الحصول على الخدمة بخمسة عشر دقيقة لقياس درجة الحرارة ثم التوجه إلى ماكينة حجز الأرقام وإدخال كود الحجز، وطباعة تذكرة الحصول على الخدمة وبعد ذلك التوجه إلى شباك تقديم الخدمة بمركز خدمات المستثمرين، ثم يكون عليه الحضور لمقر الهيئة للاستلام بعد مرور زمن أداء الخدمة.

وشدد على أنه سيكون على المستثمرين مراعاة ضوابط محددة عند الحضور لمقر الهيئة، تتعلق بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، تتضمن ارتداء الكمامة والقفازات الطبية، والحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين كل شخص والآخر، وتجنب الحديث في أماكن الانتظار، مع  تجنب لمس أزرار المصعد بصورة مباشرة، مع أفضلية استخدام الدَّرج، والحفاظ على نظافة اليد دائمًًا.  

وقال: في حالة مواجهة صعوبة أو مشكلة في التسجيل برجاء الاتصال علي الخط الساخن 16035، علما بأن حجز الخدمات من 9 صباحا حتي الواحدة والنصف، وخزينة السجل التجاري تغلق 12.30 والبنوك تغلق الساعة 1.30، كما أن الشهر العقاري يقدم خدمات الاستثمار فقط، كتصديق العقود الخاصة بالتأسيس ومحاضر الجمعيات وليس التوكيلات.


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