في ذكرى ميلاد الراقصة كيتي.. حقيقة علاقتها العاطفية بـ رأفت الهجان

يوافق اليوم الثلاثاء 21 أبريل، ذكرى ميلاد الراقصة كيتى، التى ولدت في مثل هذا اليوم عام 1927، ورحلت عن عاملنا في 1 مايو عام 1980، عن عمر يناهز 53 عامًا.
قدمت كيتي، العديد من الأعمال الفنية تجاوز عددها 60 فيلمًا سينمائيًا، ورغم الشهرة التى كانت تتمتع بها إلا أنها اختفت عن الأنظار في أواخر حياتها بشكل مفاجىء.
بعد فيلمها "العقل والمال" عام 1965 والتي شاركت فيه مع الفنانة مديحة كامل وحسن فايق وتوفيق الدقن حيث اختفت فجأة ولم يعرف عنها اي اخبار فقد انتشرت اخبارها بعد البحث انها اصيبت بالسرطان وعانت منه كثيرا.
وعلي الجانب الاخر تضاربت اخبارها حيث اتهمت كيتي بأنها كانت علي علاقة عاطفية برأفت الهجان وعملت جاسوسة للجهات الاسرائيلية وعندما تم الكشف عن نشاطها هربت قبل ان يتم القبض عليها, وهناك من تداول سبب هجرتها هو قرار وزير القوي العاملة حينها بطرد الراقصات الاجنبيات وافساح المجال امام المصريات الامر الذي ادي الي هجرة العشرات منهن وكانت من بينهن الراقصة (كيتي).
وكشف اللواء الراحل سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي ليؤكد ان الراقصة (كيتي) لم تكن لها اي علاقة بالهجان وانها لم تعمل للجهات الاسرائيلية كما صرحت الراحلة الفنانة مريم فخر الدين في احد حواراتها الصحفية بان الراقصة (كيتي ) لم تعمل لصالح المخابرات الاسرائيلية (الموساد) مضيفة ان هذا افتراء عليها غرضه تشويه صورتها الجميلة التي انفردت بها.
وكشفت الفنانة نجوى فؤاد حقيقة اختفاء كيتى المفاجئ، حيث أكدت أنها أصيبت بمرض السرطان وفضلت السفر إلى بلدها اليونان لتقضى أيامها الأخيرة هناك.