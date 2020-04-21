في ذكرى ميلاد الراقصة كيتي.. حقيقة علاقتها العاطفية بـ رأفت الهجان

قدمت كيتي، العديد من الأعمال الفنية تجاوز عددها 60 فيلمًا سينمائيًا، ورغم الشهرة التى كانت تتمتع بها إلا أنها اختفت عن الأنظار في أواخر حياتها بشكل مفاجىء.

بعد فيلمها "العقل والمال" عام 1965 والتي شاركت فيه مع الفنانة مديحة كامل وحسن فايق وتوفيق الدقن حيث اختفت فجأة ولم يعرف عنها اي اخبار فقد انتشرت اخبارها بعد البحث انها اصيبت بالسرطان وعانت منه كثيرا.



