لأن ظروف شهر رمضان مختلفة.. أصالة تروج لحفلها الـ أونلاين

تحيي المطربة أصالة حفلا غنائيا؛ احتفالا بشهر رمضان المبارك ، غدا، وذلك عبر قناتها على يوتيوب.

ومن المقرر أن يذاع هذا الحفل أون لاين من منزلها؛ نظرا للظروف التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا.