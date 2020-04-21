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فن

لأن ظروف شهر رمضان مختلفة.. أصالة تروج لحفلها الـ أونلاين

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:26 ص
أصالة نصري
أصالة نصري
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سعيد فراج
روجت الفنانة السورية أصالة نصري، للحفل الـ"أونلاين"، الذي ستقدمه مساء غدٍ، الأربعاء 22 أبريل، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقبل يوم واحد من رؤية الهلال. 

ونشرت أصالة، بوستر للحفل، وعلقت عليه: «لأنّ شهر رمضان الكريم القادم مُختلفة ظروفه.. والتّقارب ليس كما كان وكما اعتدنا عليه في السنين الّتي مضت.. أحببت أنّ أحتفل معكم يوم الأربعاء. كلّ عام وأنتمّ بخير وعوائلكم بخير .. وصحة وعافية وطمأنينة وسلام #أصالة». 

تحيي المطربة أصالة حفلا غنائيا؛ احتفالا بشهر رمضان المبارك، غدا، وذلك عبر قناتها على يوتيوب.
 
ومن المقرر أن يذاع هذا الحفل أون لاين من منزلها؛ نظرا للظروف التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا.

وكانت الفنانة أصالة، أعلنت التبرع بأجرها المادى لجمعية أهل مصر؛ لمساعدتها فى حملتها للتصدى من فيروس كورونا.
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