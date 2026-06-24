طريق الموت.. محافظ الجيزة أمام محلية النواب: وصلة سقارة – دهشور تهدد أرواح المواطنين

وجه النائب إيهاب منصور انتقادات حادة للحكومة حول تجاهلها لأزمة طريق سقارة – منشأة دهشور، المعروف بين المواطنين بـ"طريق الموت"، محذرًا من استمرار نزيف الأرواح نتيجة تأخر تنفيذ أعمال الرصف والازدواج وعدم استكمال وسائل الحماية والأمان اللازمة على الطريق.

وأكد منصور، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، أن تكرار الحوادث على الطريق يستوجب تحركًا عاجلًا من الجهات التنفيذية، مطالبًا بسرعة استكمال أعمال التطوير وإنشاء الحواجز الخرسانية والسور الواقي على امتداد ترعة المريوطية، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

أعلى معدلات السلامة المرورية

وشدد النائب على أن التأخير في تنفيذ هذه المشروعات يمثل خطرًا حقيقيًا على مستخدمي الطريق، مطالبًا بخطة زمنية واضحة للانتهاء من الأعمال المتبقية ورفع كفاءة الطريق بما يحقق أعلى معدلات السلامة المرورية.

وفي مفاجأة لافتة خلال المناقشات، اعترف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بوجود منحنيات خطيرة بالطريق، مؤكدًا أنه أجرى جولتين ميدانيتين لمتابعة الأوضاع على الطبيعة، وأن الطريق يضم عددًا من المنحنيات التي تمثل بؤرًا خطرة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات لرفع معدلات الأمان والسلامة والتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث.

وتعهد المحافظ بتوفير أقصى درجات الحماية والأمان للمواطنين على الطريق، فيما أكد ممثلو وزارة النقل استمرار أعمال تركيب الحواجز الخرسانية واستكمال الرصف والتأهيل بالمناطق الأكثر خطورة.