الحكومة توافق على إنشاء ممشي سياحي في نادي 6 أكتوبر.. وشراء سيارة إطفاء للإسكندرية

وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشي سياحي بملحقاته بنادى 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسكندرية التعاقد على شراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لأغراض الإنقاذ والإطفاء لصالح إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.

وتمت الإشارة إلى أهمية توفير هذه السيارة لاستخدامها في إنقاذ المحتجزين في المباني المرتفعة في حالة وجود بلاغات حوادث انهيار واحتراق المباني، حفاظاً على أرواح المواطنين، وهو ما يأتي في إطار مشروع تطوير منظومة الإطفاء والحماية المدنية.

كما وافق مجلس الوزراء على الحزمة الخامسة من أنماط المستندات النموذجية وعددها 20 كراسة شروط ومواصفات نموذجية، المُعدة وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، واستصدار الكتاب الدوري اللازم للعمل بها بعد موافقته.

كما وافق مجلس الوزراء على الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتلطيط وإعداد الثمن الأساسي المبدئي والتسويق والإعلان لبعض المركبات التى آلت ملكيتها للجهاز والمركبات الصادر لها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها بالبيع بالمزايدة العلنية.

