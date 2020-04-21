محمد محيي الأكثر تداولا على تويتر بعد حفلة شم النسيم





وجاءت تعليقات المتابعين، كالاتى: " مطرب كبيييير مش واخد نص حقة زي ماهو صوتة واغانية بتعيش جوة القلب"، و" فخم اوي"، و" مش عارف ازاي التايم لاين مش بيناقش الظاهرة محمد محيي"، و" محمد محيي هو فنان الوطن العربي الأول"، و" أنا بحب محمد محيي".





وعرضت قناة سى بى سى و الحياة حفلا غنائيا بمناسبة شم النسيم فى تمام الساعه العاشرة مساء أمس، ولاقى الحفل اعجاب الكثير من المشاهدين، وقام المطربون بأداء أغانيهم القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهورهم.



ويشار إلى أن الفنانين اطلقوا مبادرة "خليك في البيت"، والتي تشير إلى حرصهم على تسلية المواطنين في منازلهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وضم الحفل كل من المطربيين "حميد الشاعري، هشام عباس، محمد محيي، مصطفى حجاج، محمد عدوية، فريقي "وسط البلد" و"مسار إجباري".