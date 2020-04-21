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رياضة

بسبب أزمة كورونا.. برشلونة يرحب ببيع سيميدو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:39 ص
سيميدو
سيميدو
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محمد السعيد
رحب مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني ببيع لاعبه البرتغالي نيسلون سيميدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الأزمة المالية التي يمر بها برشلونة، قد تدفع إدارة النادي للاستغناء عن سيميدو، خلال الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في ضم سيميدو، لكن اللاعب يمتلك شرطا جزائيا في عقده بقيمة 100 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، أن مجلس إدارة برشلونة يدرك جيدا أنه لا يوجد ناد سيدفع هذا الرقم للحصول على خدمات سيميدو في ظل هذه الأزمة المالية التي تمر بها أندية أوروبا، لذلك سيرحب ببيعه حال وصول عرض جيد لضمه.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يسعى لاستغلال قيمة صفقة بيع سيميدو، لتويل الصفقات الجديدة، مثلا نيمار ولاوتارو مارتينيز.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا، في إيقاف الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.
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