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فن

تريند الفن | القبض على حنين حسام بسبب فيديو على TikTok.. علاقة الراقصة كيتى برأفت الهجان.. إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية.. وإصابة سام سميث بفيروس كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية، نستعرض أبرز ما جاء فيها من خلال التقرير التالي: 


يوافق اليوم الثلاثاء 21 أبريل، ذكرى ميلاد الراقصة كيتى، التى ولدت في مثل هذا اليوم عام 1927، ورحلت عن عاملنا في 1 مايو عام 1980، عن عمر يناهز 53 عامًا.

وعلى الجانب الآخر تضاربت أخبارها، حيث اتهمت كيتي بأنها كانت على علاقة عاطفية برأفت الهجان وعملت جاسوسة للجهات الإسرائيلية، وعندما تم الكشف عن نشاطها هربت قبل أن يتم القبض عليها، وهناك من تداول أن سبب هجرتها هو قرار وزير القوى العاملة حينها بطرد الراقصات الأجنبيات وإفساح المجال أمام المصريات، الأمر الذي أدى إلى هجرة العشرات منهن وكانت من بينهن الراقصة (كيتي). 


أعلن المغنى الإنجليزى سام سميث أنه بنسبة  "100%" أصيب بفيروس كورونا ولكنه لم يتعرض للفحص خلال إصابته بالمرض، حيث أوضح المغني أنهم أصيبوا بالمرض في وقت سابق لكنهم بقوا في المنزل بعد التشخيص الذاتي وسمحوا لأنفسهم بالتعافي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".


كتبت الفنانة اللبنانية إليسا، تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر، هاجمت فيها الحكومة اللبنانية.

وقالت إليسا من خلال تغريدتها: "استعادة الأموال المنهوبة!؟!؟؟ عن جد اللي استحوا ماتوا #راجعة_الثورة".


ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على حنين حسام الطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة وصاحبة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook وTikTok لبثها فيديو على أحد برامج التواصل الاجتماعى تحرض فيه على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ العرض على النيابة المختصة.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر إحالة الطالبة إلى التحقيقات بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية. 

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