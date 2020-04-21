الرئيس الأفغاني وقرينته يخضعان لاختبار فيروس كورونا

أكد قصر الرئاسة الأفغاني اليوم الثلاثاء أن الرئيس أشرف عبد الغني وقرينته رولا عبد الغني قد خضعا لاختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي - في تغريدة له على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي - "لقد تم إجراء اختبارات كوفيد-19 للرئيس أشرف عبد الغني والسيدة الأولى بناء على طلبيهما. وكانت نتائجهما سلبية".





وأضاف صديقي - حسبما نقلت وكالة (خاما برس) الأفغانية - أن "الرئيس بصحة جيدة وهو يقود جهود الحكومة على كل الأصعدة. وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لضمان أن بيئة عمله آمنة وصحية".



