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تعليم

محافظ سوهاج يتفقد مدرسة الكوثر الرسمية للغات تمهيدا لافتتاحها العام المقبل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:00 م
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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خالد رياض
تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الأعمال النهائية لمدرسة الكوثر الرسمية للغات بحي الكوثر، للاطمئنان على سير العمل بها تمهيدا لافتتاحها العام القادم 2020 /2021، بتكلفة إجمالية 11 مليونا و442 ألفا و197 جنيها، ورافقه خلال الجولة التفقدية كلا من الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والمهندس سيد أبو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وماهر عبد الخالق عبد اللاه وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي الكوثر.
 
وأشاد محافظ سوهاج، بالمجهود المبذول في المدرسة للانتهاء منها خلال 11 شهرا ونصف الشهر، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لإقامة واستكمال المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والمراكز، وخاصة المدارس لخفض الكثافة الطلابية بالفصول، وإتاحة المناخ المناسب للطلاب للتحصيل العلمي.
 
وتفقد "الفقي" عددًا من فصول المدرسة والتي تضم 33  فصلا، منها 6 فصول رياض أطفال، ودورات مياه، ومعامل كمبيوتر ولغات، وغرف إدارية، لافتًا أن المدرسة مقامة على مساحة 4233 مترا مربعا مكونة من دور أرضي و4 أدوار علوية، كما ضمت المدرسة 35 دورة مياه منها دورة مياه مخصصة للمعاقين، وشملت 2 معمل كمبيوتر، و2 مجالات، وغرفتين للمدرسين، وغرفتين للإدارة، ومعمل لغات+ت طوير+ مدير+ مصادر+ مشاهدة+ مكتبة+ تحضير+ معمل علوم+ اخصائي نفسي+ اخصائي اجتماعي+ مصلى+ طبيب+ مظلة".
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