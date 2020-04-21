بديل لفرد الشعر من 3 مكونات طبيعية

تشعر العديد من السيدات و الفتيات في الآونة الأخيرة بالملل نتيجة للعزل المنزلي بسبب تفشي وباء كورونا، لذلك يمكنها شغل الوقت بالاهتمام بنفسها والاعتناء بجمالها خلال فترة الحجر المنزلي، في ظل غلق أغلب مراكز التجميل والصالونات، باتباع الآتي:





قدمت الإعلامية رضوى الشربيني، وصفة لفرد وتنعيم شعرك غير مكلفة ولا يحتاج تحضيرها إلى وقت طويل، بالإضافة إلى أن مكوناتها طبيعية مفيدة للشعر.





كريم فرد الشعر:





المكونات:





نشا، عسل، وزيت زيتون





طريقة الاستخدام:





اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي، ثم وزعيه على شعر نظيف وجاف.

غطي الشعر من الجذور وحتى الأطراف بالكريم، واتركيه على الشعر لمدة ساعة، ثم اغسليه جيدا بالشامبو والبلسم.



