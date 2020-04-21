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منوعات

بعد إصابتهما بعدوى كورونا.. طلب مؤثر من زوجين مسنين أثناء تلقي العلاج.. تفاصيل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:35 م
بعد إصابتهما بعدوى
بعد إصابتهما بعدوى كورونا.. طلب مؤثر من زوجين أثناء العلاج
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هدير علاء
في واقعة مؤثرة، تمكن زوجان مسنان في العقد السابع من عمرهما من التغلب على فيروس "كورونا"، بعد أن ظلا جنبًا إلى جنب طوال فترة صراعهما مع العدوى القاتلة، تمامًا كما ظلا معًا على مدار الستين عامًا الماضية.

وجاء في تقارير وسائل إعلام بريطانية اليوم، الثلاثاء، أن الزوجين "سيدني مور"، البالغ من العمر 77 عامًا، و"جين"، 76 عامًا، كانا قد نُقلا في نفس سيارة الإسعاف من منزلهما بمقاطعة "ميرسيسايد" الواقعة شمال غرب إنجلترا إلى إحدى المستشفيات المحلية في العاشر من أبريل الجاري إثر إصابتهما بعدوى "كورونا".

وطلب الزوجان أن يظلا معًا خلال فترة العلاج، لذلك قامت الممرضات بوضعهما في سريرين متجاورين بالمستشفى.

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وقال الزوج، الذي يستكمل تعافيه حاليًا في منزله برفقة شريكة حياته، في تصريح لوسائل إعلام محلية إنهما كانا يأملان أن يواجها المرض معًا، وهو ما تحقق لهما بالفعل بفضل الطاقم الطبي بالمستشفى؛ وتابع مؤكدًا أنه لم يسبق له أن افترق عن زوجته منذ قرابة ستين عامًا، ولا يمكن لأي منهما الابتعاد عن الآخر.

وأشاد الزوج كذلك بمسئولي الرعاية الصحية وشجاعتهم، وتوجه إليهم بالشكر لمساعدته وزوجته على التعافي من الفيروس.

يذكر أن "مور" التقى بشريكة حياته عندما كان عمره 16 عامًا، وتزوجا بعد 5 أعوام، وتحديدًا في عام 1964.
بعد إصابتهما بعدوى كورونا.. طلب مؤثر من زوجين مسنين أثناء تلقي العلاج.. تفاصيل
بعد إصابتهما بعدوى كورونا.. طلب مؤثر من زوجين مسنين أثناء تلقي العلاج.. تفاصيل
بعد إصابتهما بعدوى كورونا.. طلب مؤثر من زوجين مسنين أثناء تلقي العلاج.. تفاصيل
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