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محافظات

محافظ المنيا يتابع حصاد القمح بديرمواس تمهيدا لتوريده للصوامع والشون

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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أيمن رياض

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام أعمال حصاد القمح بأحد الحقول بمركز ديرمواس، تمهيدا لتوريد المحصول بالشون وصوامع التخزين، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم الثلاثاء، 2548 طن و870 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة، منها 1551 طن للقابضة للصوامع و997 طن لقطاع المطاحن.


وأكد المحافظ، أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون، والصوامع، وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكافة الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول مع ضرورة التنسيق بين أعضاء اللجنة وتحديد كافة الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.


وأوضح المحافظ، أن الجهات المسوقة سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها.


وأعلن المحافظ عن زراعة 249 ألفا و400 فدان، من القمح، وذلك بزيادة عن العام الماضي قدرها 31 ألف فدان، حيث بدأ موسم توريد محصول القمح يوم 15-4-2020، ويستمر حتى 15-7-2020.

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