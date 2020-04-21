إنجاز طبي جديد بمستشفى طنطا الجامعى.. تفاصيل

نجح فريق من أطباء المخ والأعصاب، في مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب بمستشفيات طنطا الجامعية، من إنقاذ طفل من الشلل النصفي التام نتيجة إصابته بجلطة في المخ خلال عملية استغرقت ساعة وربع.





وأشار الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أن الطفل يبلغ من العمر ١٦ عاما، وحضر إلى المركز ، وهو يعاني من شلل نصفي في الجانب الأيمن وفقدان القدرة علي الكلام نهائيا نتيجة انسداد الشريان الاوسط الأيسر بالمخ.





وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الطفل وصل الي مركز الطب النفسي بعد ساعه ونصف من حدوث الجلطة، وتم استقباله وتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الأشعة المقطعية اللازمة له وإعطائه الحقنه المذيبة للجلطة.





وأضاف "غنيم"، أن الفريق الطبي ضم كل من الدكتور حازم عبد الخالق مدرس الأمراض العصبية واستشاري القسطرة المخيه بطب طنطا، والدكتور احمد رويشه، وشفق صلاح فنية تمريض، ومصطفي سلطان فني قسطرة.





وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور حازم عبد الخالق، أنه تم شفط الجلطه وفتح الشريان الرئيسي المسدود بالمخ في عملية استغرقت ساعة وربع تقريبًا ، وهذه العملية بهذه السرعه الفائقة أدت الي تحسن حالة الطفل علي الفور وهو لا يزال علي ترابيزة العمليات، مشيرا الي أن حالة الطفل مستقرة الآن ولا يوجد به اي ضعف بالجانب الأيمن ويقوم بالتحدث بشكل جيد .



