لوكاكو : 23 لاعبا في إنتر ميلان أصيبوا بفيروس كورونا





وقال لوكاكو في البث المباشر الذي نشره على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام:" في شهر ديسمبر الماضي، حصلنا على راحة أعياد الميلاد، بعد عودتنا أقسم لم أن 23 لاعبًا من أصل 25 في الفريق كانوا يشعرون بالمرض ، زميلي سكرينيار كان متعبًا وكانت لدينا مباراة أمام كالياري، لم يستطع إكمال المباراة وخرج بعد 25 دقيقة فقط."





وأضاف لوكاكو:"الأعراض ظهرت علينا، الجميع كان يسعل، الجميع درجة حرارته مرتفعة، حتى أنا لأول مرة منذ سنوات ترتفع درجة حرارتي، لم نكن نعرف ما هذا ولم يكن الفيروس قد انتشر، لذا لم نخضع لاختبار الكشف عن كورونا."





يذكر أن نادي إنتر من الأندية القليلة في إيطاليا التي لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو ما قد يعزز صدق كلام لوكاكو في أن لاعبي الفريق قد أصابهم الفيروس سلفًا ، وربما اكتسبوا مناعة منه ولم يصاب أحد منهم في تلك الفترة.

أكد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، أن 23 لاعبًا من فريقه قد يكونوا أصيبوا فيروس كورونا المستجد"كوبيد19".