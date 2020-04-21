بالفرو والحرير المنقط.. دارين حداد تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة دارين حداد صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، من كواليس مسلسل حريم سوق الحرير.
وتألقت دارين حداد بإطلالة جذابة مرتدية بلوزة باللون الأحمر الناري المنقط باللون الأسود، بقماش الحرير الناعم، ووضعت الفرو الأبيض على كتفيها بطريقة جذابة.
وخطفت الأنظار باللمسات الجمالية الجريئة، فاستخدمت الألوان البرتقالية والأحمر في الشفاه وفوق العين، لتبدو بشكل جمالي مختلف.
واعتمدت على تسريحة شعر جديدة فظهرت بخصلات الشعر المجعدة بطريقة مختلفة على المألوف.