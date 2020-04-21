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أخبار العالم

محظوظون جدا لوجودك .. ديفيد بيكهام يهنئ الملكة إليزابيث بعيد ميلادها

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:29 م
ملكة انجلترا وبيكهام
ملكة انجلترا وبيكهام
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محمد بدران
هنأ ديفيد بيكهام لاعب منتخب انجلترا وريال مدربد الاسبانى السابق ملكة المملكة المتحدة  إليزابيث الثانية بعيد ميلادها.

ونشر بيكهام عبر حسابه على انستجرام صور له برفقتها وعلق: "عيد ميلاد سعيد للملكة نشكر الآن أكثر من أي وقت مضى على قيادتك وعلى كونك مصدر إلهام في بلادنا وحول العالم. نحن محظوظون جدا لوجودك".

هذا وتحتفل الملكة إليزابيث الثانية بعيد ميلادها الـ 94 عاما في 21 أبريل.


وولدت إليزابيث في 21 أبريل عام 1926 وتولت العرش عام 1952 عندما كانت في سن 25 عاما، وفي سبتمبر 2015، تجاوزت جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا لتصبح أطول ملوك بريطانيا بقاء على العرش.




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