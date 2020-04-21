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مرأة

بالروج الأحمر .. نهى عابدين تبرز رقة ملامحها في آخر ظهور لها

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:54 م
نهى عابدين
نهى عابدين
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آية التيجي
نشرت الفنانة نهى عابدين، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة؛ ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت نهى عابدين بتوب باللون الأسود نصف كم، وهو ما يتناسب مع لون بشرتها.


وتركت نهى عابدين شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي، ولم تتكلف نهى عابدين في ارتداء الأكسسورات حيث انها اكتفت بالظهور بصورة طبيعية وبسيطة.

وأكملت  نهى عابدين في وضع المكياج ، حيث اكتفت بوضع اللون الاحمر كأحمر شفاه، والآي لاينر لتبرز جمال عينيها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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