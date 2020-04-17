بالأبيض والأسود.. نهى عابدين تشارك متابعيها صورة جديدة

نشرت الفنانة نهى عابدين
، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة؛ ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت نهى عابدين
بتوب باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما يتناسب مع لون بشرتها.
وتركت نهى عابدين
شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي.
ولم تتكلف نهى عابدين
في وضع المكياج ، حيث اكتفت بوضع اللون البيج كأحمر شفاه.
فيما أكملت نهى عابدين
إطلالتها بإختيار ناعمين باللون الفضي، وهو ما أعطى إطلالتها لمسة ناعمة وبسيطة.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..