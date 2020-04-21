سيبتلها الحبل على الغارب.. نشأت الديهي يشن هجوما على والد حنين حسام

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حديث عن تطبيقات البث المباشر ليس لوجود خلافات شخصية مع أحد، وإنما لما تمثله من خطورة على الأسرة والمجتمع، مشددًا على أنه ليس سعيد أن يرى فتاة تبلغ من العمر 19 عام قيد التحقيق، وهو كأب يتألم لما جرى مع طالبة جامعة القاهرة حنين حسام، التي تدعو عبر موقع "تيك توك"، الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب المجتمع المصري، مقابل مبلغ من المال، منوهًا بأن حنين حسام ربما دخلت هذه المشكلة بعدم فهم وإدراك.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، لـ حنين حسام، بعد هجومها عليه واتهامه له بعمل سبق إعلامي على حسابها: "يا بنتي انتِ أصغر من أولادي، ولست سعيد بما حدث معكي، والموضوع بالنسبة لي ليس سبق إعلامي، أنا بكره كلمة سبق وكلمة حصريًا، ولكني أريد الاصلاح والتقويم ومنع الانحلال، ولا ابتغي سوى خير هذا البلد، وحمايتها من هذا الخطر"، مشددًا على أن هذه التطبيقات غرف لممارسة الدعارة الإلكترونية المقننة، معقبًا للأهالي: "خدوا بالكم من عيالكم".





وتابع، ان جميع بيانات النائب العالم تدعو للفضيلة ولم شمل الأسرة، وحديثه لكون امن الأسرة المصرية في خطر بسبب تطبيقات البث المباشر، معقبًا على تواجد إعلاميين ومذيعين وفنانين على هذه التطبيقات، قائلًا: "دي مصيبة سودة، والإعلاميين ليسوا منزلين من السماء"، مشددًا على أنه تعرض لهجوم شديد بسبب حديثه عن هذه التطبيقات، وحديثه عن الأمر كاشف وليس فاضح.





ووجه رسالة لوالد حنين حسام، قال خلالها: "أنت مسئول أمام الله وأمام المجتمع عما حدث لابنتك، أنت سبت لبنتك الحبل على الغارب حتى وصلت لما وصلت إليه".