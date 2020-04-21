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فن

دراما رمضان.. يسرا تطرح أغنية حاسب يا طيب من خيانة عهد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:47 م
يسرا
يسرا
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اسماء الحسينى
شاركت الفنانة يسرا اغنية "حاسب يا طيب" من مسلسلها الجديد خيانة عهد على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وكتبت عليه معلقة :( أغنية حاسب يا طيب من مسلسل خيانة عهد غناء مصطفي حجاج -كلمات د مدحت العدل - ألحان عمرو مصطفي -توزيع موسيقي نادر حمدى).

وروجت يسرا لمسلسلها الجديد خيانة عهد، ودعت جمهورها لمتابعته عبر الشاشة الصغيرة في رمضان، وعلقت قائلة: «انتظرونا في مسلسل #خيانة_عهد في رمضان على».
 
مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.

يشار إلى أن قناة "الحياة" قد أعلنت عن انضمام النجمة يسرا لتكون من نجوم شاشتها في شهر رمضان 2020، وذلك من خلال مسلسل "خيانة عهد".
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