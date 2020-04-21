AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ريلمى العالمية تطلق محمولها الجديد بمصر ..تفاصيل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:01 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

أطلقت شركة realme علامة الهواتف الذكية، الأسرع نموًا في العالم مجموعة المنتجات التي طال انتظارها وهُيّ سلسلة ريلمي 6، التي تضمن الهواتف الذكية realme 6 وrealme 6 Pro، وتأتي سلسلة ريلمي 6 مع شاشة فائقة السلاسة 90 هرتز، وكاميرا رباعية 64 ميجابكسل، وشحن فلاش 30 وات، يقوم بالشحن حتى 100% في 60 دقيقة، كما تدعم سلسلة ريلمي 6 واجهة مستخدم realme UI والتي تستند على أندرويد 10،توفر سلسلة realme 6 كاميرات حادة وقدرات تصوير رائدة، وبُناءً على نجاح سلسلة الأرقام، وصلت realme  إلى 18 مليون مستخدم مخلص.


وبالحديث عن الأداء، فيأتي هاتف realme 6  مع معالج MediaTek Helio G90T SoC عالي الأداء، ومن المُقرر أن يكون الهاتف متاحًا بلونين مستوحين من المذنبات، وهما الأبيض والأزرق.


أما هاتف realme 6 Pro فهو أول هاتف ذكي في العالم يأتي مع معالج Qualcomm Snapdragon 720G، كما إنه مجهز أيضًا بـ3 فتحات للبطاقات، و يتميز realme 6 Pro بأنه يأتي مع إجمالي 6 كاميرات، بما في ذلك الكاميرات الأمامية المزدوجة ذات الزاوية العريضة وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل مع إمكانات تكبير Zoom 20X، يتوفر realme 6 Pro بلونين هما الأزرق الفاتح والأحمر.


وقامت شركة realme أيضًا بإطلاق أحدث أجهزة Buds Airوهي تقنية لاسلكية حقيقية وسلسة، حيث تُقدم realme Buds Air الجديدة تجربة لاسلكية مع إرسال ثنائي القناة في الوقت الفعلي مما يوفر تجربة موسيقية استثنائية من خلال تشغيل كل من سماعات الأذن بشكل مستقل.


كما تم تحسين تشغيل الألعاب والفيديو باستخدام وضع الألعاب المخصص، فتقدم realme Buds Air 17 ساعة من تشغيل الموسيقى وتساعد على إنشاء تجربة غامرة من خلال تقديم (Dynamic Bass Boost).


ووفقًا لما ذكره جوزيف وانج، مدير عام عمليات realme لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أهمية السوق المصري في صناعة الهواتف الذكية حاليًا "نتوقع فرصة لمنافسة كبيرة في السوق المصري ونؤمن أن مصر هي المركز الذهبي لصناعة الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونحاول مواصلة زيادة الاستثمارات الجديدة واستراتيجيات التوظيف المفيدة".


كما صرح محمود طه، مدير التسويق والمتحدث باسمrealme Egypt  في حفل الإطلاق في مصرإنه يسعدنا أن نعلن ونقدم سلسلتنا الجديدة من الهواتف الذكية realme 6 وrealme 6 Pro لعملائنا الكرام في مصر لاستكشاف الأداء القوي والتصميم الأنيق جنبًا إلى جنب الإمكانيات الإبداعية لمستخدمي الهواتف الذكية من الشباب للاستمتاع بتجربة كاملة وفريدة من نوعها.


وفي ضوء الإطلاق الأخير تستمر شركة realme في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا وتصبح هي الشركة المتفردة  بكُلا من الكاميرا الرباعية بدقة 64MP وشاشة 90هرتز لذلك قررت realme إشراك الشباب المصري والذي هو جمهورها المستهدف الرئيسي  في استكشاف إبداعاتهم من خلال استضافة مسابقة للتصوير.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. أوبو تعلن Realme 6 وRealme 6 Pro.. بفيديو ترويجي يعرضه سلمان خان

بسعر منافس وبطارية عملاقة.. Realme 6i هاتف ريلمي الجديد.. صور ومواصفات

ريلمي تحدد موعد الإعلان عن سلسلة Narzo 10.. كل ما تريد معرفته عنها

نجاح ساحق لمبيعات realme C3 بعد دقائق من إطلاقه.. تفاصيل

realme تفوز بجائزة جديدة .. تفاصيل

realme العالمية تعلن عن إطلاقها لسلسلة realme 6 الجديدة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بسبب نيوتن.. الأعلى للإعلام يحيل رئيس تحرير المصري اليوم للتأديب والواقعة للنائب العام

الصحة تعلن موعد التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا

لازم تبقى عبرة.. السوشيال ميديا يشتعل بالتعليقات عن حنين حسام بعد القبض عليها

الحظر في شهر رمضان.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة.. التخفيف أقربها

صدمة.. منظمة الصحة العالمية تطالب الإتحاد الأوروبي بإيقاف النشاط الرياضي حتى نهاية 2021

بعد الأنباء عن ضم نجم صن داونز.. بالأسماء.. الأجانب الذين وقع معهم الأهلي عبر التاريخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئاسة: وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الولايات المتحدة .. فيديو وصور

نشرة الصحة والمرأة.. نصائح لمرضى الضغط والسكرى فى رمضان.. أفضل المكونات الطبيعية للتخلص من الحموضة

بإكسسوارت من الأناناس على الشعر.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة