ريلمى العالمية تطلق محمولها الجديد بمصر ..تفاصيل

أطلقت شركة realme علامة الهواتف الذكية، الأسرع نموًا في العالم مجموعة المنتجات التي طال انتظارها وهُيّ سلسلة ريلمي 6، التي تضمن الهواتف الذكية realme 6 وrealme 6 Pro، وتأتي سلسلة ريلمي 6 مع شاشة فائقة السلاسة 90 هرتز، وكاميرا رباعية 64 ميجابكسل، وشحن فلاش 30 وات، يقوم بالشحن حتى 100% في 60 دقيقة، كما تدعم سلسلة ريلمي 6 واجهة مستخدم realme UI والتي تستند على أندرويد 10،توفر سلسلة realme 6 كاميرات حادة وقدرات تصوير رائدة، وبُناءً على نجاح سلسلة الأرقام، وصلت realme إلى 18 مليون مستخدم مخلص.





وبالحديث عن الأداء، فيأتي هاتف realme 6 مع معالج MediaTek Helio G90T SoC عالي الأداء، ومن المُقرر أن يكون الهاتف متاحًا بلونين مستوحين من المذنبات، وهما الأبيض والأزرق.





أما هاتف realme 6 Pro فهو أول هاتف ذكي في العالم يأتي مع معالج Qualcomm Snapdragon 720G، كما إنه مجهز أيضًا بـ3 فتحات للبطاقات، و يتميز realme 6 Pro بأنه يأتي مع إجمالي 6 كاميرات، بما في ذلك الكاميرات الأمامية المزدوجة ذات الزاوية العريضة وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل مع إمكانات تكبير Zoom 20X، يتوفر realme 6 Pro بلونين هما الأزرق الفاتح والأحمر.







وقامت شركة realme أيضًا بإطلاق أحدث أجهزة Buds Airوهي تقنية لاسلكية حقيقية وسلسة، حيث تُقدم realme Buds Air الجديدة تجربة لاسلكية مع إرسال ثنائي القناة في الوقت الفعلي مما يوفر تجربة موسيقية استثنائية من خلال تشغيل كل من سماعات الأذن بشكل مستقل.





كما تم تحسين تشغيل الألعاب والفيديو باستخدام وضع الألعاب المخصص، فتقدم realme Buds Air 17 ساعة من تشغيل الموسيقى وتساعد على إنشاء تجربة غامرة من خلال تقديم (Dynamic Bass Boost).





ووفقًا لما ذكره جوزيف وانج، مدير عام عمليات realme لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أهمية السوق المصري في صناعة الهواتف الذكية حاليًا "نتوقع فرصة لمنافسة كبيرة في السوق المصري ونؤمن أن مصر هي المركز الذهبي لصناعة الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونحاول مواصلة زيادة الاستثمارات الجديدة واستراتيجيات التوظيف المفيدة".







كما صرح محمود طه، مدير التسويق والمتحدث باسمrealme Egypt في حفل الإطلاق في مصرإنه يسعدنا أن نعلن ونقدم سلسلتنا الجديدة من الهواتف الذكية realme 6 وrealme 6 Pro لعملائنا الكرام في مصر لاستكشاف الأداء القوي والتصميم الأنيق جنبًا إلى جنب الإمكانيات الإبداعية لمستخدمي الهواتف الذكية من الشباب للاستمتاع بتجربة كاملة وفريدة من نوعها.





وفي ضوء الإطلاق الأخير تستمر شركة realme في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا وتصبح هي الشركة المتفردة بكُلا من الكاميرا الرباعية بدقة 64MP وشاشة 90هرتز لذلك قررت realme إشراك الشباب المصري والذي هو جمهورها المستهدف الرئيسي في استكشاف إبداعاتهم من خلال استضافة مسابقة للتصوير.