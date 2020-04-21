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بين الناس

شركة مياه الشرب والصرف الصحى تعلن انقطاع المياه عن هذه الماطق

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:54 م
شركة المياه والصرف
شركة المياه والصرف الصحى
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مريم عزت
تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة انه نظرا لاعمال الصيانة بمحطة مياه القنطرة غرب الكبرى،  وذلك يوم الاربعاء الموافق 22/4/2020 من الساعة 2:00 ظهرا ولمدة 12 ساعة  . 

فقد تقرر قطع المياه عن المناطق الاتية :( القنطرة غرب – المعاهدة – البياضية عزبة أبو صبيح ) خلال فترة الصيانة ، على ان تعود الامور الى طبيعتها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة . 

وتهيب الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع   
هذا وقد قامت الشركة بتوفير سيارات مياه فى المناطق المتأثرة بالانقطاع ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

مع تحيات شركة مياه الشرب والصرف الصحى
 بمحافظات القناة
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