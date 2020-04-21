شركة مياه الشرب والصرف الصحى تعلن انقطاع المياه عن هذه الماطق

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة انه نظرا لاعمال الصيانة بمحطة مياه القنطرة غرب الكبرى، وذلك يوم الاربعاء الموافق 22/4/2020 من الساعة 2:00 ظهرا ولمدة 12 ساعة .





فقد تقرر قطع المياه عن المناطق الاتية :( القنطرة غرب – المعاهدة – البياضية عزبة أبو صبيح ) خلال فترة الصيانة ، على ان تعود الامور الى طبيعتها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة .





وتهيب الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع

هذا وقد قامت الشركة بتوفير سيارات مياه فى المناطق المتأثرة بالانقطاع ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .





مع تحيات شركة مياه الشرب والصرف الصحى

بمحافظات القناة