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فن

تحفة.. جمهور حمدى الميرغني يتفاعل مع أولى حلقات "اتنين في الصندوق"

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:39 م
حمدى مرغنى و اوس
حمدى مرغنى و اوس اوس
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اسماء الحسينى _ مريم عزت

نشر الفنان حمدى الميرغني مقطع من مسلسله الجديد "اتنين في الصندوق" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب عليها معلقًا:"مستنى رأيكوا في اول حلقة ومتابع كل تعليقاتكوا على هاشتاج اتنين في الصندوق زيكا وشوقه يوميًا الساعة ٩:٣٠ عَلى قناة MBc Masr".

وتلقي تفاعل كبير من جمهوره يالتعليقات وجاء ابرزها كالاتي:

تحفة ربنا يوفقكم حبيبي

عسل يا حمدى منور الدنيا كلها 

ربنا يوفقكم حلو اوى 

مسلسل اتنين في الصندوق من بطولة حمدى الميرغني بالاشتراك مع أوس أوس ومن إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، بطولة محمد أسامة (أوس أوس)، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار ، محمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي
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