تحفة.. جمهور حمدى الميرغني يتفاعل مع أولى حلقات "اتنين في الصندوق"

View this post on Instagram

مستني رايكوا في اول حلقه ومتابع كل تعليقاتكوا علي هاشتاج #اتنين_في_الصندوق ❤️ #زيكا و #شوقه مسلسل #اتنين_في_الصندوق يوميا الساعه ٩:٣٠ علي قناة Mbcmasr