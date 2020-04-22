لزوم السهرة.. طريقة عمل البطاطس المكسيكية

تعتبر البطاطس من أهم الوجبات التي يفضلها الكبار والصغار سواء في وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، فهي صحية وسهلة وسريعة التحضير، ويمكنك تقديمها لأسرتك بوصفات مختلفة شهية غير التي اعتادوا على تناولها.
اليكي طريقة عمل البطاطس المكسيكية سريعة التحضير :
المدة : نصف ساعة
الكمية : تكفي 3 افراد
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مكونات البطاطس المكسيكية :
نصف كيلو بطاطس مكعبات
ملعقة زيت
بصلة مفرومة
ثوم مفروم
نصف ملعقة شطة
نثف ملعقة بابريكا
نصف ملعقة كمون
طريقة عمل البطاطس المكسيكية :
اسلقي البطاطس لمدة 5 دقائق
ضع طاسة على النار وضيفي الزيت والبصل وشوحيه
ضيفي التوم والبهارات
صفي البطاطس المسلوقة وضيفيها للطاسة
قلبيها جيدا مع التوابل والبصل
استمري في تقلبيبها على نار هادئة حتى تستكمل نضجها
ضعيها في طبق وزينيها بالقدونس .