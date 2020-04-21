فتاوى المرأة في رمضان.. دار الإفتاء تطرح الأسئلة والأجوبة

أصدرت دار الإفتاء المصرية، عدة فتاوى متعلقة بالمرأة خلال صيام شهر رمضان المبارك.





وقالت دار الإفتاء، إن صوم شهر رمضان واجب على من بلغت المحيض ومن أفطرت دون علمها بأنه قد وجب عليها الصوم فعليها أن تقضي ما فاتها من الصيام.





وأضافت، أنه إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل يجب علي المرأة حينئذ الصوم ولو لم تغتسل قبل الفجر، ويجوز للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في رمضان إذا كانت هناك خشية عليها أو على جنينها أو وليدها ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت قادرة على الصيام بعد وضع الحمل.





وأشارت إلى أنه يجوز للمرأة الإفطار في رمضان من أجل استكمال اجراءات التلقيح المجهري، منوهة أن المسلمة التي تصلي وتصوم ولا تلتزم بالزي الذي أمرها الله تعالى به شرعا هي محسنة بصلاتها وصيامها ومسيئة بتركها للحجاب الواجب عليها ومسألة القبول هذه أمرها إلى الله تعالى.





وذكرت أن من جامع زوجته في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة وهي صيام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم أهله، كما أن استخدام المرأة للمراهم والكريمات ونحوها مما يدهن به سطح الجلد في نهار رمضان لا يفطر





وقالت إنه يجوز شرعا جماع الزوج زوجته في ليالي رمضان ما لم يكن هناك عذر شرعي كالحيض والنفاس، ويحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن ومس المصحف لحديث الترمذي: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن".





وتابعت: لمن احتاجت إلى قراءة القرآن ومس المصحف للحفظ أو التعليم فيرى المالكية جواز ذلك لهن، ولا مانع للحائض أن تقرأ الورد اليومي لأن ذلك ذكر وليس قراءة القرآن





وأضافت، أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب ولو تحجبت فيكون من باب الأدب مع كتاب الله، كما أن تذوق الطعام باللسان دون بلعه لا يفطر





وبالنسبة لدم الحيض والنفاس يفطر، كما أن قراءة الأذكار للحائض والنفساء مستحبة، أما أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله جائز بشرط عدم الضرر.