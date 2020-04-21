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رياضة

عقب قرار عدم تخفيض الرواتب.. هانى حتحوت: الأهلي يسير عكس التيار.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:44 م
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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ياسمين تيسير
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن إدارة النادي الأهلى قررت فى إجتماعها الذى عقد اليوم الثلاثاء، عدم المساس برواتب الموظفين والعاملين وصرفها كاملة في مواعيدها المعتادة شهريا.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الأهلى سار عكس التيار السائد فى دول العالم، بتخفيض رواتب اللاعبين، بعدما قرر عدم المساس برواتبهم وحصول لاعبيه على رواتبهم كاملة.

وأوضح هانى حتحوت، إن إدارة محمود الخطيب، قررت عدم المساس برواتب الموظفين والعاملين وصرفها كاملة في مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم

وكشف هانى حتحوت، إن الأهلى ابتكر فكرة مختلفة ، يستحق عليها الإشادة، بعدما قرر  عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم، على أن يقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.
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