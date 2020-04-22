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منوعات

الببغاء المعجزة يغني لـ فيروس كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:20 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أطلق ببغاء، العنان لصوته وحركاته، وأخذ يغني لفيروس كورونا المستجد، على أنغام موسيقى أحد أفلام ديزني، وهو فيلم "هاي سكول ميوزيكال" الذي تم إنتاجه عام 2006، وقد حصل مقطع الفيديو الخاص بالطائر، على آلالاف المشاهدات والإعجابات.

وجرى تسجيل مقطع الفيديو للببغاء الذي يعيش في مركز لإغاثة الطيور ببريطانيا، من قبل المتطوعين بالمركز، وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وظهر الببغاء وهو يردد الأغنية ويومئ برأسه على الايقاع، وينشد الأصوات، ويميل يمينًا ويسارَا أثناء غنائه، حتى أنه كان يردد  مقطع "نحن في هذا الوضع معا"، مصفقًا بجناحيه على الإيقاع، وقد بدا سعيدًا من داخل قفصه الأسود.

ويقول العاملون بمركز إغاثة الطيور إن الببغاء "أشر" من أكثر المؤدين تألقًا بين طيور الببغاء، ويعرف كلمات الأغنية وحركات الرقص أيضا، وقد وصل عدد المشاهدين لأكثر من 3.5 مليون.

وكان نجوم الفيلم، قد أعادوا- خلال هذه الأيام- أداء أغنية الفيلم "عن بُعد"، للتعبير عن الأوضاع الحالية الذي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد. 
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