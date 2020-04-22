عصام الحضري: الأهلي والهلال السعودي يشبهان ريال مدريد وبرشلونة.. ولا أعتقد أن الدعيع حقق ما نلته

أكد عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، أن الدوري السعودي والمصري الأفضل في الوطن العربي في هذه الفترة.





وقال الحضري في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "الدوري السعودي من الدوريات التي أعتز بها، ومن أميز الدوريات التي طبقت الاحتراف على أعلى مستوى، وبسبب ذلك الكرة السعودية تقدمت كثيرًا، وهو الدوري الأفضل مع الدوري المصري على مستوى المنطقة".





وأضاف: "أتابع العديد من الأندية السعودية، ولكن نادي الهلال أحترمه جدًا، ولدي صداقات شخصية مع عدد من لاعبيه مثل ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب وعبدالله المعيوف ومحمد الدعيع وسامي الجابر، إلى جانب متابعتي لهذا الفريق الكبير وهنأتهم بدوري أبطال آسيا 2019، وهو إنجاز يحسب للوطن العربي ككل".





وتابع: "تمنيت الاحتراف في الهلال، وليس هناك لاعب لا يحب الاحتراف فيه، والهلال والأهلي المصري أشبههما ببرشلونة وريال مدريد بالعمل المتواصل وتحقيق البطولات".





وعن أفضل حارس في الوطن العربي، هو أم محمد الدعيع حارس مرمي السعودية السابق، أوضح: "هناك خبراء ونقاد من يقولون ذلك، وبالنسبة لي أخذت جائزة أفضل حارس في إفريقيا 3 مرات، وحققت كأس أمم إفريقيا 4 مرات ولم يسبقني إلى ذلك حارس آخر، ولا أتوقع أن يكون الدعيع قد حقق ما حققته، ويبقى حب الناس أهم لقب لي ولمحمد الدعيع".





وأكمل: "أتوقع عدم عودة الدوريات في العالم وليس في السعودية فقط، لأن عودة اللاعبين إلى التدريبات ستأخذ وقتًا طويلًا أقلها شهر، ومن وجهة نظري أرى إبقاء الوضع كما هو عليه، والتفكير في الموسم الجديد".





وأستكمل: "كل الأندية التي لعبت لها قضيت فيها أيامًا جميلة، ولكل نادٍ مكانة خاصة في قلبي، ولكن يظل النادي الأهلي المصري صاحب الفضل علي وهو الذي قدمني للجماهير والشهرة".





وأتم: اللاعبون المصريون الذين خاضو تجربة احتراف في الدوري السعودي، قدموا مستويات مميزة جدًا مع أنديتهم، وتأقلموا سريعًا مع الدوري الأقوى".





يذكر أن الحضري خاض فترة احتراف في فريق التعاون السعودي خلال موسم 2018.