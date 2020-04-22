راندا البحيري تساند حنين حسام في أزمتها.. تفاصيل

ساندت الفنانة راندا البحيري ، حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، وصاحبة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook وTikTok بعد عرضها على النيابة العامة بتهمة الفسق والفجور.





ونشرت راندا البحيري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لحنين حسام وعلقت: "ربنا يفك كربها يا رب. بحق الأيام المفترجة دي يا رب".





وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، وصاحبة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook وTikTok لبثها فيديو على أحد برامج التواصل الاجتماعى تحرض فيه على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ العرض على النيابة المختصة.





وكان الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرر إحالة الطالبة إلى التحقيقات بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.





وقال الخشت، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية، وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.



